Путин назвал украинцев братским народом

Президент России Владимир Путин заявил, что считает украинцев братским народом, а юго-восток Украины территорией проживания русских людей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Запад еще со времен развала СССР начал работать в России с пятой колонной, «знал для чего и с кем».

Он отметил, что противник еще до распада СССР особый упор для развала России всегда делал на Украине — там для этого была хорошая база.

Также Путин заявил, что Россия не планирует воевать с Европой.

Кроме того, Путин заявил, что активность стран — членов НАТО в последнее время заметно возросла, а правительство США, по его словам, перебросило к российским границам своих военнослужащих. Во вторник, 19 декабря, глава государства принял участие в заседании коллегии министерства обороны страны.

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