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Политолог рассказал, откажется ли Трамп от помощи Украине в случае переизбрания

Политолог Светов: Трамп при переизбрании продолжит основную линию США

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Charles Krupa/AP

Шансы на то, что экс-президент США Дональд Трамп снова займет эту должность, невелики, так как его могут вообще не допустить для участия в выборах, считает политолог Юрий Светов. По его мнению, даже в случае своего переизбрания Трамп продолжит основную линию США и не изменит кардинально подход к финансированию Украины.

Разговоры о возможном отказе поддержки Киева Трампом политолог назвал «дележкой неубитого медведя».

«Трамп еще не выдвинулся, у него незакрытое уголовное дело. Также ему еще нужно выиграть выборы. Лично у меня большие сомнения, что его допустят до выборов, в том числе и Байдена», — цитирует Светова телеканал «360».

Обсуждение вопроса финансирования Украины и оборонного бюджета страны политолог считает внутренними разборками американских политиков. Планы Трампа в президентском кресле обсуждать пока рано, отметил он, напомнив, что в первый раз экс-президент также многое обещал изменить в политике Штатов, однако не сделал этого.

«Ситуация по отношению к нам не изменится. Основная линия идет на то, что Россия и Китай являются основными противниками, она заложена в доктрине США», — заключил эксперт.

Напомним, агентство Reuters написало, что Трам в случае победы на выборах планирует продвигать изоляционную внешнюю политику. И радикально изменить позицию Вашингтона по различным вопросам, в том числе касательно конфликта на Украине и торговых отношений с КНР.

При этом, согласно недавнему исследованию, 56% американцев полагают, что Трамп будет действовать как диктатор в случае победы на выборах.

Ранее политолог назвал главную причину, по которой Запад опасается переизбрания Трампа.

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