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В Госдуме объяснили, почему ЕС ввел санкции против общества «Знание»

Депутат Матвейчев: санкции против общества «Знание» делают ЕС сторонником фейков

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znanierussia.ru

Вводя санкции в отношении общества «Знание», Европейский союз признается в клевете. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил депутат Государственной думы Олег Матвейчев. По его словам, ЕС будет правильнее считать «сторонником мракобесия и фейков».

«Кажется, что сейчас, в век интернета, знания легкодоступны для народа. Но только на многих ресурсах мы сталкиваемся с массой фейков, клеветы и манипуляций общественным сознанием. Вместе с тем общество «Знание» борется с информационным мусором, который окружает наших людей, особенно молодежь», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что борьба общества «Знание» с клеветой не нравится ЕС. По его мнению, европейские чиновники «в очередной раз продемонстрировали, какой истории они придерживаются».

Накануне Совет ЕС объявил, что в рамках 12-го пакета санкций, с 1 января 2024 года Евросоюз вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ. С 1 марта также начнутся поэтапные ограничения на закупку российских алмазов, обработанных в третьих странах. Кроме того, рестрикции коснутся ряда физических и юридических лиц.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, введение ограничений в отношении общества «Знание» красноречиво свидетельствует о «санкционном безумии».

Ранее Финляндия выдала 200 разрешений на исключение из санкций против РФ.

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