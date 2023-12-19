Россия выразила протест Австралии из-за учений на границе

Министерство иностранных дел России выразило протест Австралии из-за отправки ее военных близ российских границ для участия в учениях на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает ТАСС.

«15 декабря посольству Австралии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием австралийского воинского контингента в трехсторонних учениях США, Японии и Австралии «Яма Сакура-85», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что учения проходили на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ России.

В МИД также указали Канберре на то, что решение кабинета премьера Австралии Энтони Альбанезе развивать и укреплять военно-политические альянсы с Вашингтоном и Токио ставит Канберру на путь опасной эскалации. По версии ведомства, это приведет к росту напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В октябре были описаны планы США по созданию разведывательной сети в Азии для противостояния Китаю.

По информации агентства Bloomberg, речь шла о соглашениях об обмене разведданными с «четверкой» (США, Индии, Японии и Австралии), а также трехсторонним партнерством между США, Японией и Южной Кореей.

Ранее Австралия включила в санкционный список сотрудников Следственного комитета и ФСБ России.