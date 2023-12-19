Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему Украина не станет членом Евросоюза

Политолог Косоруков: Украина не станет членом ЕС из-за рецессии в Европе

close
100%
Global Look Press

Украина не станет членом Европейского союза из экономических соображений, в том числе из-за рецессии в ЕС. Такое мнение в интервью РИАМО озвучил политолог Артем Косоруков, комментируя анализ финансовых отчетов, проделанный изданиями Times и The New York Times, согласно которому, убытки Европы от антироссийских санкций составили почти $1,5 трлн.

«Сейчас же с учетом военных действий и разрушений эта сумма увеличится до триллиона долларов и выше. Промышленность Украины нужно очень долго восстанавливать, а помимо этого — переоснащать. Поэтому полноправным членом ЕС Украине точно не быть, потому что она станет только обузой для альянса. Евросоюзу сейчас не до новых членов», — считает эксперт.

Он добавил, что экономика Европы становится менее конкурентоспособной. Властям ЕС, по его словам, приходится перекладывать на потребителя все издержки.

Согласно сведениям Евростата, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд ушли на сжиженный природный газ, €7,5 млрд — на трубопроводный.

По данным NYT, иностранные компании, продавшие свои предприятия в России на фоне того, что страна начала специальную военную операцию на Украине, лишились в общей сложности $103 млрд.

Ранее стало известно, что Испания недосчиталась почти €2 млрд из-за отсутствия российских туристов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами