Политолог объяснил, почему Украина не станет членом Евросоюза

Украина не станет членом Европейского союза из экономических соображений, в том числе из-за рецессии в ЕС. Такое мнение в интервью РИАМО озвучил политолог Артем Косоруков, комментируя анализ финансовых отчетов, проделанный изданиями Times и The New York Times, согласно которому, убытки Европы от антироссийских санкций составили почти $1,5 трлн.

«Сейчас же с учетом военных действий и разрушений эта сумма увеличится до триллиона долларов и выше. Промышленность Украины нужно очень долго восстанавливать, а помимо этого — переоснащать. Поэтому полноправным членом ЕС Украине точно не быть, потому что она станет только обузой для альянса. Евросоюзу сейчас не до новых членов», — считает эксперт.

Он добавил, что экономика Европы становится менее конкурентоспособной. Властям ЕС, по его словам, приходится перекладывать на потребителя все издержки.

Согласно сведениям Евростата, импорт в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд ушли на сжиженный природный газ, €7,5 млрд — на трубопроводный.

По данным NYT, иностранные компании, продавшие свои предприятия в России на фоне того, что страна начала специальную военную операцию на Украине, лишились в общей сложности $103 млрд.

Ранее стало известно, что Испания недосчиталась почти €2 млрд из-за отсутствия российских туристов.