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Молдавия обвинила Россию в планах дестабилизировать ситуацию в стране

Санду обвинила РФ в планах дестабилизировать ситуацию в Молдавии перед выборами

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Vladislav Culiomza/Reuters

Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдавии перед президентскими выборами в республике в ноябре 2024 года. Об этом заявила в интервью телеканалу PRO-TV президент Молдавии Майя Санду, передает ТАСС.

«Мы думаем, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Скорее всего, они начнутся ближе к весне», — сказала Санду.

По ее словам, Москва может использовать людей, «которые здесь находятся, может измениться тактика».

Молдавский президент призвала изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, «чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы».

До этого экс-глава автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах заявила, что время правящей партии в Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) подошло к концу, население страны видит альтернативы политике партии.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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