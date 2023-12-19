Главы минфинов и Центробанков стран G7 проведут онлайн-переговоры

Главы минфинов и Центробанков стран Группы семи (G7) проведут онлайн-переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на японского министра Сюнъити Судзуки, который выступает председателем встречи.

Как узнало агентство, страны обсудят ряд вопросов, среди которых — поддержка Украины. При этом подробностей источники не привели.

Страны G7 активно изучают возможность конфискации части замороженных российских резервов на сумму около $300 млрд для финансовой поддержки Украины, сообщал Financial Times со ссылкой на источники.

США предложили, что в комитетах G7 такой шаг «согласуется с нормами международного права» как ответная мера для прекращения агрессии России. В Вашингтоне считают, что есть «короткий срок» для принятия решения по российским активам. При этом большинство европейских стран пока выступают против прямой конфискации средств, опасаясь негативной реакции инвесторов.

Ранее Еврокомиссия придумала, что делать с российскими активами.