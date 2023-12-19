Британский МИД заявил об ущербе региональной стабильности из-за ракетных пусков КНДР

Министерство иностранных дел Великобритании осудило последние ракетные пуски Северной Кореи, заявив, что они наносят большой ущерб региональной стабильности. Об этом со ссылкой на заместителя главы британского МИД Энн-Мари Тревельян сообщает ТАСС.

По словам Тревельян, повторяющаяся эскалация северокорейских ракетных испытаний наносит «глубокий ущерб» региональной стабильности и дестабилизирует мир и безопасность на Корейском полуострове. Лондон настоятельно призвал Пхеньян воздержаться от открыто нарушающих многие резолюции Совета Безопасности ООН запусков и отказаться от своих ядерных и баллистических ракетных программ.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» показал, на что готова Северная Корея, если США «примут ошибочное решение» против Пхеньяна.

До этого в Японии заявили о способности ракеты КНДР попасть в любую точку США.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».