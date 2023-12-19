Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте рассказали, в каком случае Косово может получить независимость

Синчич: Косово сможет получить независимость, если Запад победит на Украине

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Косово сможет получить независимость, если западные страны победят на Украине. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич в интервью газете «Известия».

По его мнению, судьба Косово решится в украинском конфликте.

«Если Россия победит на Украине, а Европейский союз и Соединенные Штаты потерпят крах, то Косово останется без значительной поддержки со стороны Запада. Союзники в итоге покинут Кэмп-Бондстил, как и Афганистан. Если Запад сможет победить, Косово сможет добиться независимости», — сказал Синчич.

До этого президент Сербии Александр Вучич после выборов в парламент, на которых победила коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Европейский союз и переговоров с уступками по Косово и Метохии.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами