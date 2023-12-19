В Европарламенте рассказали, в каком случае Косово может получить независимость

Косово сможет получить независимость, если западные страны победят на Украине. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич в интервью газете «Известия».

По его мнению, судьба Косово решится в украинском конфликте.

«Если Россия победит на Украине, а Европейский союз и Соединенные Штаты потерпят крах, то Косово останется без значительной поддержки со стороны Запада. Союзники в итоге покинут Кэмп-Бондстил, как и Афганистан. Если Запад сможет победить, Косово сможет добиться независимости», — сказал Синчич.

До этого президент Сербии Александр Вучич после выборов в парламент, на которых победила коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Европейский союз и переговоров с уступками по Косово и Метохии.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.