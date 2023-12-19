Евросоюз включил телеканалы «Спас» и «Царьград» в новый пакет антироссийских санкций

Европейский союз включил российские телеканалы «Спас» и «Царьград» в новый список персональных санкций. Об этом со ссылкой на опубликованный в официальном журнале Евросоюза документ сообщает РИА Новости.

В мотивационной части документа утверждается, что телеканалы «Спас» и «Царьград» поддерживают действия, подрывающие «территориальную целостность, суверенитет и независимость» Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз включил в санкционный список председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.

До этого сообщалось, что предприниматель Габриэль Темин, задержанный в Финляндии по подозрению в обходе антироссийских санкций, включен в список лиц, на которых распространяются ограничения в рамках 12-го пакета санкций Европейского союза. По данным минфина США, компании Luminor и Siberica, которые возглавлял бизнесмен, поставляли в Россию зарубежную электронную продукцию.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.