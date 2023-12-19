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Посол РФ в Швейцарии: Россия не будет представлена на Давосском форуме

Посол РФ в Швейцарии заявил, что Россия не будет представлена на форуме в Давосе

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Depositphotos

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Москва не будет представлена на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, которое состоится с 15 по 19 января 2024 года. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

По словам Гармонина, Россия не будет представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе, так как организаторы мероприятия, как и в прошлом году, не направили официальных приглашений российской стороне.

Дипломат выразил мнение, что Россия ничего не потеряет от неучастия в форуме. Наоборот, от этого потеряет лишь сам форум. Посол подчеркнул, что Москва продолжит решать свои задачи в других форматах и на других площадках.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что «хозяева» украинского президента Владимира Зеленского в январе 2024 года в Давосе вынудят его вести переговоры по мирному урегулированию.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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