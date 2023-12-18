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ЕС опубликовал 12-й пакет санкций против России

ЕС ввел санкции против «Алабуги», ПАО «Туполев», членов ЦИКа и главкома ВКС РФ

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Reuters

В 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включены 61 человек и 86 юридических лиц. Это следует документа, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали, в том числе российская особая экономическая зона «Алабуга», ПАО «Туполев», Росфинмониторинг и глава этого ведомства Юрий Чиханчин, телеканалы «Спас» и «Царьград», 14 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.

Также ограничительные меры введены в отношении ПАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина», Казанский вертолетный завод, производственное объединение «Точмаш», директор Тульского оружейного завода Илья Курилов, директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Виктор Афзалов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

18 декабря стало известно, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

В соответствующем заявлении указывается, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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