Байден готов к компромиссам с республиканцами по пограничному вопросу

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов идти на компромисс с республиканцами в американском конгрессе по переговорам об ужесточении контроля на южной границе США, связанным с оказанием дальнейшей военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кирби, Байден заявлял, что «важно двигаться вперед», поэтому он готов вести переговоры и идти на компромиссы на политическом фронте и в вопросе защиты границ.

До этого сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что ни один союзник США не получит помощи до того, пока не будет представлен и одобрен план защиты границы.

В России Грэм объявлен в розыск.

До этого сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что визит главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не поспособствовал достижению договоренностей между администрацией Джо Байдена и конгрессом США по выделению помощи Киеву.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.