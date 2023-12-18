Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сын Дмитрия Медведева включен в санкционный список ЕС

Сын Дмитрия Медведева Илья внесен в санкционный список ЕС

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев внесен в список лиц, на которых распространяются ограничения в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Это следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Как говорится в документе, сын зампреда Совбеза занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В ЕС считают, что он таким образом поддерживает «действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Согласно документу, список в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ЕС включает всего 147 фигурантов, включая 86 организаций и 61 физлицо.

18 декабря стало известно, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

В соответствующем заявлении указывается, что новые ограничения, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия. Принятые меры также направлены на то, чтобы затруднить обход антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами