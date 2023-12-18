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Лавров раскрыл планы Запада по Украине

Лавров: западные страны хотят дать Украине время на передышку

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Mary Altaffer/AP

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что государства Запада, настаивающие на необходимости проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, планируют дать Киеву время на передышку. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

По его словам, во время рабочей поездки в Нью-Йорк он поговорил с американскими политологами Ричардом Хаасом и Чарльзом Купчиным. Они рассказали Лаврову, что России и Украине нужно заключить мир на какое-то время, согласовать этот период, оставить все как есть, и дальше, через какое-то время возобновить боевые действия.

Лавров считает, что политологам не стыдно говорить о том, что Киеву необходимо время, чтобы поправить положение с запасами, военной техникой и прочим. Министр напомнил, что разговор состоялся в апреле, а сейчас об этом говорят открыто западные лидеры.

До этого Лавров заявил, что чем дольше будут идти военные действия на Украине, тем сложнее будут условия для начала мирных переговоров.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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