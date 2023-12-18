ЦИК принял документы у Путина для участия в выборах

Центризбирком России принял у действующего президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства в 2024 году. Об этом пишет ТАСС.

Документы у Путина принимали член ЦИК РФ Константин Мазуревский и начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и органами власти аппарата ЦИК Ольга Голованова. После завершения процедуры стороны подписали протокол о приеме документов.

Путин примет участие в выборах, как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах президента Российской Федерации, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. Собрание этой группы прошло 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина. Голосование состоится с 15 по 17 марта 2024 года.

Выдвижение Путина на новый президентский срок единогласно поддержали «Единая Россия» во время партийного съезда. О соответствующем решении объявил председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как признался сам Путин, заявление о выдвижении в президенты стало для него абсолютно спонтанным. Об участии в выборах 2024 года нынешний глава государства сообщил после торжественного вручения медалей «Золотая звезда» героям России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение президента в выборах было «реакцией на обращение людей», а не «домашней заготовкой».

Ранее в Кремле объяснили, кто определяет сроки начала предвыборной кампании.