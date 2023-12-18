Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах

Владимир Путин подал документы в Центризбирком России для участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Согласно закону о выборах президента Российской Федерации, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. Собрание этой группы прошло 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина.

В комплект документов, подаваемый в ЦИК, входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться на пост президента и другие документы.

Накануне съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах главы государства в 2024 году.

8 декабря после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда» Путин заявил, что примет участие в предстоящих выборах главы государства. Политик четыре раза избирался на пост президента Российской Федерации — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера пройдет 7 мая 2024.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.