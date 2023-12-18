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Премьер Британии заявил, что погибших гражданских в секторе Газа слишком много

Сунак: никто не хочет продолжения эскалации в Газе дольше, чем это необходимо

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Погибших среди гражданского населения в секторе Газа слишком много, никто не хочет, чтобы эскалация палестино-израильского конфликта продолжалась «хоть на день дольше», чем это необходимо. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Шотландию в понедельник, его слова приводит газета Telegraph.

«Израиль, очевидно, имеет право защищаться от ужасающей террористической атаки, совершенной ХАМАС, но он должен сделать это в соответствии с гуманитарным правом… Очевидно, что погибло слишком много гражданских лиц, и никто не хочет, чтобы этот конфликт продолжался хоть на день дольше, чем необходимо», — заявил Сунак.

До этого британский министр по делам Ближнего Востока Тарик Ахмад заявил, что Израилю необходимо придерживаться международного гуманитарного права.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху «закрыл дверь» усилиям по созданию государства Палестина.

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