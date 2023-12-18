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В России оценили намерение ЕС лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Пушков: намерение ЕС лишить Венгрию права голоса станет ударом по единству союза

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Владимир Трефилов/Reuters

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что возможное лишение Венгрии права голоса в Европейском союзе (ЕС) за отказ поддержать Украину нарушает принцип единогласия в объединении, которое из добровольного превратится в принудительное. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Но такой радикальный шаг, нарушающий принцип единогласия, стал бы ударом по единству ЕС, которое из добровольного превратилось бы в принудительное. И стал бы подтверждением реального раскола в ЕС из-за Украины», — говорится в публикации.

По мнению Пушкова, запланированных €50 млрд Киеву может хватить, и к позиции Венгрии присоединятся другие страны ЕС, которые «не желают бесконечно оплачивать расходы на Украину».

«И семена нынешнего раскола дадут новые всходы», — констатировал парламентарий.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что ряд политиков в Европейском союзе рассматривали возможность лишения Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.

Эти политики утверждают, что в договоре о ЕС для этого предусмотрена статья 7, позволяющая лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.

На прошлой неделе лидеры Евросоюза не смогли согласовать пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд, поскольку инициативу заблокировала Венгрия.

Ранее евродепутат призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС.

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