На Украине допустили прослушку Залужного властями

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр допустила возможность прослушки в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного спецслужбами страны. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

По ее словам, спецслужбы обязаны наблюдать за высшими должностными лицами для обеспечения государственной безопасности.

«Немного открою специфику работы на ответственных государственных должностях. Там нет презумпции доверия, как в браке. Поэтому работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы должностное лицо не причиняло вреда государственной безопасности», — написала Маляр.

Она подчеркнула, что для носителей государственной тайны, кем является Залужный, есть ограничения по общению. Работа на высших должностях связана с постоянным наблюдением, подчеркнула бывший замминистра обороны.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что в одном из помещений, которое главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог использовать для работы, было обнаружено прослушивающие устройство. Отмечается, что СБУ открыла уголовное дело по статье «незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации».

Ранее политолог предположил, кто мог организовать прослушку Залужного.