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Политолог озвучил, кто мог организовать прослушку Залужного

Политолог Журавлев допустил прослушку Залужного по политическим мотивам

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Прослушку главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и его коллег могли установить как с украинской стороны, так и с российской. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Он пояснил, что украинские шпионы могли выведывать планы Залужного и его подопечных по политическим мотивам, а российская сторона — чтобы узнать о планах командования противника.

По словам эксперта, Залужный стал активной политической фигурой. Поэтому прослушивающим нужно знать как можно больше, чтобы вовремя скорректировать его действия или с целью дальнейшего шантажа, допустил Журавлев.

Однако он считает, что более вероятной версией может быть шпионаж за Залужным со стороны украинских коллег.

До этого служба безопасности Украины (СБУ) 17 декабря завела уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после обнаружения прослушивающих устройств в офисе Залужного.

Позже прослушивающее устройство было обнаружено в кабинете помощника Валерия Залужного Константина Бушуева.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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