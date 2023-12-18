Политолог объяснила, зачем спецслужбам Украины следить за Залужным

Спецслужбы Украины установили прослушку в кабинете главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного для сбора компромата. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучила политолог Лариса Шеслер. По ее словам, любое неосторожное высказывание генерала в адрес США или Великобритании может быть использовано для его шантажа.

«Сам факт обнаружения «прослушки» был слит в общественное пространство тоже неслучайно и силами команды Залужного. Это превентивный удар по офису Зеленского. В целом это яркая иллюстрация того, насколько остро идет «грызня» в политических и военных кругах Украины», — подчеркнула Шеслер.

Она добавила, что Залужный владеет как государственными, так и личными тайнами. Риск того, что он озвучит эти мысли вслух, — немалый, заключила эксперт.

17 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после обнаружения прослушивающих устройств в офисе Залужного.

Позже прослушивающее устройство было обнаружено в кабинете помощника главкома ВСУ Константина Бушуева.

Политолог Дмитрий Журавлев отмечал, что прослушку Залужного и его коллег могли установить как с украинской стороны, так и с российской. Он пояснил, что украинские шпионы могли выведывать планы генерала и его подопечных по политическим мотивам, а российская сторона — чтобы узнать о намерениях командования противника.

Ранее в СБУ раскрыли, где была найдена «прослушка» Залужного.