Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснила, зачем спецслужбам Украины следить за Залужным

Политолог Шеслер: Зеленскому нужен компромат на Залужного

close
100%
Reuters

Спецслужбы Украины установили прослушку в кабинете главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного для сбора компромата. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучила политолог Лариса Шеслер. По ее словам, любое неосторожное высказывание генерала в адрес США или Великобритании может быть использовано для его шантажа.

«Сам факт обнаружения «прослушки» был слит в общественное пространство тоже неслучайно и силами команды Залужного. Это превентивный удар по офису Зеленского. В целом это яркая иллюстрация того, насколько остро идет «грызня» в политических и военных кругах Украины», — подчеркнула Шеслер.

Она добавила, что Залужный владеет как государственными, так и личными тайнами. Риск того, что он озвучит эти мысли вслух, — немалый, заключила эксперт.

17 декабря Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения информации после обнаружения прослушивающих устройств в офисе Залужного.

Позже прослушивающее устройство было обнаружено в кабинете помощника главкома ВСУ Константина Бушуева.

Политолог Дмитрий Журавлев отмечал, что прослушку Залужного и его коллег могли установить как с украинской стороны, так и с российской. Он пояснил, что украинские шпионы могли выведывать планы генерала и его подопечных по политическим мотивам, а российская сторона — чтобы узнать о намерениях командования противника.

Ранее в СБУ раскрыли, где была найдена «прослушка» Залужного.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами