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В Крыму продолжается национализация имущества украинских политиков и олигархов

Власти Крыма национализировали новые объекты имущества украинских олигархов

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

В Крыму национализировали более тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских политиков и олигархов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами государственного совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», — отметил Константинов.

Он добавил, что всего в перечень объектов попало имущество курортных комплексов, включая гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра. Кроме того, было национализировано имущество украинских олигархов и политиков Рината Ахметова, Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты.

До этого Telegram-канал Mash писал, что крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости певицы Софии Ротару.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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