Премьер Нигера рассказал о состоянии свергнутого президента Базума

Премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн рассказал, что свергнутый военными президент Нигера Мохамед Базум здоров и проживает на территории президентского дворца. Об этом сообщает РИА Новости.

»(Базум. — «Газета.Ru») находится в полном здравии, его честь и достоинство неукоснительно уважаются. В настоящее время свергнутый президент находится в президентском дворце», — отметил Зейн.

До этого французская газета Le Monde писала, что свергнутый президент Нигера Мохамед Базум пытался бежать из-под домашнего ареста. Об этом сообщал полковник-майор Амаду Абдраман — представитель сил, захвативших власть в стране.

Базум с семьей, двумя поварами и двумя сотрудниками службы безопасности планировал совершить побег в ночь на 19 октября. Он намеревался выехать на автомобиле на окраину города Ниамея, а затем долететь на вертолетах до соседней Нигерии.

Базума задержали 26 июля его собственные охранники в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.