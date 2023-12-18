Профессор Питтсбургского университета Дэн Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что спецоперация России на Украине привела к падению влияния и международной изоляции США.

«Влияние США в мире значительно уменьшилось после начала операции России на Украине, и я думаю, что влияние России только возросло», — сказал он.

В качестве подтверждения своих слов Ковалик привел результаты голосования в Совете Безопасности ООН по перемирию в Секторе Газа, когда против призыва к прекращению огня выступили только США. По его мнению, страны Ближнего Востока перестали уважать Вашингтон и связывают свое будущее с Россией и Китаем.

Также Ковалик отметил, что Россию поддерживают те государства, в которых сосредоточена большая часть населения Земли.

Также он предположил, что Вашингтон из-за отсутствия шансов на успех у Украины намерен начать переговоры с Россией.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.