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Мэр Воронежа отреагировал на появление на кучах снега надписей с его фамилией

Мэр Воронежа Кстенин прокомментировал появление на снеге надписей с его фамилией

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Михаил Климентьев/РИА Новости

На кучах снега в Воронеже появились надписи с фамилией мэра города Вадима Кстенина. Кстенин в своем Telegram-канале заявил, что кучи были собраны специально под погрузку, и они будут убраны независимо от того, есть на них надписи или нет.

«Вижу в социальных сетях и средствах массовой информации снеговые кучи со своей фамилией. Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других будут обязательно убраны с улиц города», — написал мэр.

К публикации глава города прикрепил снимки с кучами снега, на которых написано: «Кстенин, где техника?», «Гора имени Кстенина».

Мэр Воронежа отметил, что городские службы борются с последствиями сильного снегопада. Он подчеркнул, что администрация города в данный момент напрямую повлиять на ситуацию не может. По его словам, власти города приложат максимум усилий, чтобы расчистить магистрали и второстепенные проезды до асфальта.

До этого сообщалось, что в Тульской области часть крыши многоквартирного дома рухнула из-за снега.

Ранее в Орле под тяжестью снега обрушилась крыша двухэтажного дома.

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