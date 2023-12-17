Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Россию вынудили начать СВО

Полковник Макгрегор: США вынудили Россию начать спецоперацию на Украине

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США вынудили Российскую Федерацию начать специальную военную операцию (СВО). Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам бывшего советника министерства обороны Соединенных Штатов, для России «нет никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины или угрозе Восточной Европе, это абсурд». У РФ «никогда не было таких намерений», отметил он.

Мы вынудили русских вмешаться, они вмешались», — добавил Макгрегор.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе СВО.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами