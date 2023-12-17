Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США вынудили Российскую Федерацию начать специальную военную операцию (СВО). Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам бывшего советника министерства обороны Соединенных Штатов, для России «нет никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины или угрозе Восточной Европе, это абсурд». У РФ «никогда не было таких намерений», отметил он.

Мы вынудили русских вмешаться, они вмешались», — добавил Макгрегор.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе СВО.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.