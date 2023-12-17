В Японии заявили, что Украина сделала неожиданный новогодний подарок Путину

Раскол в киевской верхушке и сокращение поддержки Украины со стороны Запада стали неожиданным новогодним подарком для президента России Владимира Путина. Об этом пишет японская газета Mainichi Shimbun.

Как заявили авторы статьи, украинское государство находится в крайне тяжелом положении, начавшееся в июне контрнаступление ВСУ не принесло успехов даже полгода спустя.

«Поддержка Украины со стороны западных стран сокращается, а некогда прочные отношения между правительством и военными начинают разрушаться», — говорится в публикации.

В ней также сказано, что украинская армия не смогла прорвать оборонительную линию Вооруженных сил РФ, подкрепленную минными полями. ВС России мало-помалу сумели справиться со всей современной техникой, которую западные государства предоставили Украине. Конфликт в секторе Газа, обострившийся в октябре, погасил международный интерес к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ситуации в этой стране в целом, указали авторы материала.

По их словам, раскол в конгрессе США насчет запроса Белого дома о помощи Киеву и отсутствие гарантий переизбрания президента Соединенных Штатов Джо Байдена на пост главы государства заставляют усомниться в продолжении поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Обстановка внутри Украины и среди ее союзников подходит к критической отметке и играет на руку Российской Федерации, заключили журналисты.

Ранее Путину предрекли помощь Запада в победе на Украине.