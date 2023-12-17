Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине

Донбассу было не место на Украине, утверждает российский президент Владимир Путин. Его слова цитирует ТАСС.

По информации агентства, в ходе осмотра Путиным стенда Донбасса на выставке-форуме «Россия» экскурсовод рассказала как, будучи еще студенткой, ее едва не отчислили из вуза, за то, что на экзамене она отказалась говорить, что Россия является врагом Украины. Позднее в деканате девушке сказали, что ей «не место в стране».

«А может быть, Донбассу не место в той стране?» — задался вопросом российский лидер.

Позднее главе государства продемонстрировали кованую розу, созданную донбасским кузнецом из осколков снарядов.

«Здорово», — констатировал он, рассматривая экспонат.

Некоторое время назад Путин в ходе XXI съезда партии «Единая Россия» назвал предательством любые попытки нарушить межнациональное согласие в стране. Он также заявил, что Россия должна быть суверенной, либо ее не будет.

Ранее Путин высказался о задачах, стоящих перед Россией.