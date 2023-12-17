Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине

Путин: Донбассу было не место на Украине

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Донбассу было не место на Украине, утверждает российский президент Владимир Путин. Его слова цитирует ТАСС.

По информации агентства, в ходе осмотра Путиным стенда Донбасса на выставке-форуме «Россия» экскурсовод рассказала как, будучи еще студенткой, ее едва не отчислили из вуза, за то, что на экзамене она отказалась говорить, что Россия является врагом Украины. Позднее в деканате девушке сказали, что ей «не место в стране».

«А может быть, Донбассу не место в той стране?» — задался вопросом российский лидер.

Позднее главе государства продемонстрировали кованую розу, созданную донбасским кузнецом из осколков снарядов.

«Здорово», — констатировал он, рассматривая экспонат.

Некоторое время назад Путин в ходе XXI съезда партии «Единая Россия» назвал предательством любые попытки нарушить межнациональное согласие в стране. Он также заявил, что Россия должна быть суверенной, либо ее не будет.

Ранее Путин высказался о задачах, стоящих перед Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами