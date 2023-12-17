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Стало известно о встрече главы «Моссада» с премьером Катара по освобождению заложников

Axios: Израиль и Катар продолжают переговоры по освобождению заложников в Газе

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Wikimedia Commons

Глава израильской разведки «Моссад» Дэвид Барнеа встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани в одной из европейских стран для обсуждения вопроса освобождения израильских заложников в Газе. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Директор израильского разведывательного агентства «Моссад» Дэвид Барнеа встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани в пятницу вечером в Европе, чтобы обсудить возобновление переговоров по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе», — говорится в сообщении портала.

Это была первая встреча между высокопоставленными израильскими и катарскими официальными лицами после возобновления боевых действий в Газе, последовавшего за перемирием.

Один из источников портала сообщил, что переговоры — «только начало», и подчеркнул, что процесс будет «долгим, трудным и запутанным».

По данным источников, директор ЦРУ Билл Бернс и глава египетской разведки Аббас Камель были проинформированы о встрече, они помогают в возобновлении усилий по заключению сделки с заложниками.

До этого заместитель гендиректора израильского МИДа по стратегическим вопросам Йош Зарка заявил, что Израиль сведет счеты с Катаром за то, что арабская страна поддерживает радикальное палестинское движение ХАМАС.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были «роковой ошибкой».

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