Меликов заявил, что в Дагестане нет никакого напряжения после беспорядков в аэропорту

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что после событий в аэропорту Махачкалы все спокойно, надо перестать комментировать прошедшие беспорядки. Об этом он сообщил Telegram-каналу Daily Storm.

Участниками беспорядков в настоящее время занимается Следственный комитет, рассказал он и отметил, что проводятся мероприятия и беседы с коллективами рабочих и с различными группами населения, «которые могут быть подвержены влиянию». Кроме того, происходит информирование о том, что происходит в Палестине на уровне школ и вузов.

По его словам, это уже дает плоды, и «провокации в дальнейшем не пройдут».

«События в аэропорту Махачкалы произошли из-за того, что люди были не информированы», — заявил Меликов.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы Уйташ произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле — из них задержали около двухсот.

8 декабря Меликов заявлял, что все участники беспорядков в аэропорту понесут наказание.

Ранее в МВД Дагестана выступили против отправки нюдсов.