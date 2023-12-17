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Меликов заявил, что в Дагестане нет никакого напряжения после беспорядков в аэропорту

Меликов: ЧП в аэропорту Махачкалы произошло из-за отсутствия информированности

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что после событий в аэропорту Махачкалы все спокойно, надо перестать комментировать прошедшие беспорядки. Об этом он сообщил Telegram-каналу Daily Storm.

Участниками беспорядков в настоящее время занимается Следственный комитет, рассказал он и отметил, что проводятся мероприятия и беседы с коллективами рабочих и с различными группами населения, «которые могут быть подвержены влиянию». Кроме того, происходит информирование о том, что происходит в Палестине на уровне школ и вузов.

По его словам, это уже дает плоды, и «провокации в дальнейшем не пройдут».

«События в аэропорту Махачкалы произошли из-за того, что люди были не информированы», — заявил Меликов.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы Уйташ произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле — из них задержали около двухсот.

8 декабря Меликов заявлял, что все участники беспорядков в аэропорту понесут наказание.

Ранее в МВД Дагестана выступили против отправки нюдсов.

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