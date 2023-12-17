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Бывший спикер палаты представителей США поддержит Трампа на выборах

Экс-спикер палаты представителей Маккарти поддержит Трампа на выборах 2024 г

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Ken Cedeno/Reuters

Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти сообщил о намерении поддержать экс-президента Дональда Трампа на выборах 2024 года в США. Об этом Маккарти сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я буду помогать независимо от того, участвую я в этом или нет. Я хочу, чтобы страна была успешной. Я постоянно говорю (бывшему. – Прим. ред.) президенту, что речь идет об обновлении, перестройке и реставрации нашей страны», — заявил Маккарти.

До этого в предвыборном штабе президента США Джо Байдена осудили высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа относительно нелегальных мигрантов в США. Сообщалось, что Трамп в субботу усилил свою провокационную риторику в отношении иммигрантов на митинге в Нью-Гэмпшире.

Ранее Трамп оценил президентство Байдена.

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