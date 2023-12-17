Бывший премьер Украины заявил, что власти страны потеряли надежду на победу и оборону

Украина окончательно потеряла надежду не только на победу, но и на оборону. Об этом заявил в своих соцсетях бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, выделенные другими странами средства будет разворовывать украинская верхушка, а оборонительные сооружения будут финансировать по остаточному принципу.

«Тот мизер, который на эти цели выделит госбюджет, будет раздербанен между собой закупщиками материалов на местах», — написал Азаров.

Он добавил, что Владимир Зеленский рассчитывает на то, что главным рубежом обороны станут города, где технике будет тяжелее действовать. В итоге именно пехота станет основным стратегическим оружием, пояснил он, поэтому так активно мобилизуют мужчин.

«Украинский генштаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать новые территории… Другими словами, это контролируемое отступление с боем», — заключил Азаров.

Также он заявлял, что Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока у власти в стране находится ее действующий президент Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.