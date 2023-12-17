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Рейтинг правящей коалиции в ФРГ достиг исторического минимума

Опрос INSA: лишь 32% немцев готовы поддержать правящую коалицию ФРГ

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Fabrizio Bensch/Reuters

Рейтинг правящей коалиции в Германии (Социал-демократическая партия Германии, «Союз 90/Зеленые» и Свободная демократическая партия) достиг рекордных минимальных показателей, у коалиции трех партий в сумме 32% голосов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild.

«За СДПГ готовы проголосовать лишь 15% избирателей, за «Зеленых» — 12%, за СвДП — 5%. Таким образом у правящей сейчас «светофорной» коалиции в сумме лишь 32% голосов. Это минимальный показатель за всю историю», — говорится в сообщении Bild.

При этом за оппозиционную ХДС/ХСС готовы отдать свой голос 32% жителей Германии.

Согласно опросу, рейтинг поддержки партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) составил 23%.

По данным INSA, 59% граждан Германии выступают за досрочные выборы в бундестаг в ближайшее время, не дожидаясь осени 2025 года.

До этого сообщалось, что безработица в Германии обновила рекорд с 2021 года и достигла почти 6%.

Ранее в Германии намекнули на риск разрушения правящей коалиции.

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