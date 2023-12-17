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Путин: США придется считаться с нами

Путин заявил, что США придется считаться с РФ и находить точки соприкосновения

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Denis Balibouse/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтону придется считаться с Москвой и искать точки соприкосновения. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Им придется эти точки соприкосновения находить, потому что им придется с нами считаться», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как находить точки соприкосновения, когда со всех сторон звучат обвинения.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО следует признать тупиковость конфликта, который они затеяли руками президента Украины Владимира Зеленского против Российской Федерации.

16 декабря первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что западные страны не понимают Россию.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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