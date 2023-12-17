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В Британии сообщили, почему ЕС не может поставить Киеву 1 млн снарядов

FT: ЕС не может поставить Киеву 1 млн снарядов из-за слабого производства

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Alex Brandon/AP

Евросоюз не способен предоставить Киеву один миллион снарядов к марту 2024 года, поскольку производственные мощности блока существенно ограничены. Такое мнение высказал обозреватель британской газеты Financial Times Мартин Сандбу.

«Неспособность Европы выполнить обещание о поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов проистекает из ее ограниченных физических производственных мощностей — мощностей, которые могли бы быть больше, если бы деньги были выделены раньше», — пишет обозреватель.

До этого Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 года предоставить Киеву 1 миллион снарядов. На момент середины ноября 2023 года в рамках инициативы по поставке Киеву снарядов было передано лишь 30% боеприпасов от изначального числа.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал «действительно плохой» ситуацию с поставками боеприпасов на Украину со стороны стран Запада.

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