В США раскрыли, чем разочарованы союзники Вашингтона

Союзники США становятся все более разочарованными тем, что Вашингтон прилагает недостаточно усилий для решения гуманитарных вопросов в секторе Газа и защиты гражданского населения анклава на фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Партнеры и союзники Америки все больше разочарованы тем, что Соединенные Штаты не используют достаточных рычагов для защиты жизни палестинцев», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена, говоривший на условиях анонимности, заявил, что «общественное мнение во многих странах настроено враждебно, становится труднее заручиться поддержкой по вопросам, которые нас волнуют».

Издание также подчеркивает, что США столкнулись с международной изоляцией, в том числе в ООН, где Вашингтон был «практически единственным», кто выступил против резолюций Совета Безопасности о прекращении огня в секторе Газа.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла посетил Израиль, где встретился с главой генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военным объектам хуситов.