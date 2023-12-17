Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, чем разочарованы союзники Вашингтона

WP: союзники США разочарованы политикой Вашингтона по защите населения Газы

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Союзники США становятся все более разочарованными тем, что Вашингтон прилагает недостаточно усилий для решения гуманитарных вопросов в секторе Газа и защиты гражданского населения анклава на фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

«Партнеры и союзники Америки все больше разочарованы тем, что Соединенные Штаты не используют достаточных рычагов для защиты жизни палестинцев», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена, говоривший на условиях анонимности, заявил, что «общественное мнение во многих странах настроено враждебно, становится труднее заручиться поддержкой по вопросам, которые нас волнуют».

Издание также подчеркивает, что США столкнулись с международной изоляцией, в том числе в ООН, где Вашингтон был «практически единственным», кто выступил против резолюций Совета Безопасности о прекращении огня в секторе Газа.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла посетил Израиль, где встретился с главой генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военным объектам хуситов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами