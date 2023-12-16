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Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военным объектам хуситов

США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам в Йемене

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Американские военные изучают вопрос нанесения удара по военным объектам мятежников-хуситов в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, это станет ответом на участившиеся нападения на суда в Красном море. Телеканал уточнил, что в Белом доме уже не раз заявляли, что приоритетом являются не удары, а поддержка кампании Израиля по вытеснению группировки ХАМАС из сектора Газа.

Вашингтон выражает беспокойство, что хуситы пытаются подорвать глобальную морскую торговлю для нанесения ущерба Израилю и США.

15 декабря хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море. Контейнеровоз MSC Palatium III под либерийским флагом загорелся впосле попадания ракеты. Аналогичному попаданию ракеты ранее подвергся контейнеровоз Al Jasrah, тоже шедший под либерийским флагом.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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