В МИД РФ оценили возможность ввода миротворцев ООН в сектор Газа

Обсуждать вопрос ввода в зону конфликта Израиля и ХАМАС миротворцев ООН преждевременно. Об этом заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Как рассказал Ильичев, на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке выдвигаются различные сценарии и идеи по восстановлению стабильности и безопасности, включая развертывание там миротворческих сил под эгидой ООН.

По его мнению, практическое обсуждение подобных инициатив преждевременно на фоне продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа и силовых рейдов на Западном берегу реки Иордан.

Он также подчеркнул, что у российской стороны вызывает сожаление то, что Совбез ООН с начала конфликта «не может выполнить свой прямой мандат, как главный орган по поддержанию международных мира и безопасности».

15 декабря сообщалось, что Израиль пропустил в сектор Газа 193 грузовика с гумпомощью.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.