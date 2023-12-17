Президент Молдавии приветствовала одобрение парламентом новой стратегии нацбезопасности

Президент Молдавии Майя Санду приветствовала одобрение парламентом новой стратегии национальной безопасности республики, главными угрозами которой она назвала коррупцию и Россию. Об этом сообщается на сайте президента.

Санду заявила, что эта стратегия является ответом на резкое изменение ситуации с безопасностью в регионе.

«В документе обозначены основные угрозы и предложены решения по эффективному противодействию им. Сегодня у нас есть две большие опасности для национальной безопасности: агрессивная политика, проводимая Российской Федерацией против нашей страны и против мира в целом, и коррупция, укоренившаяся в Молдове», — сказала она.

В сообщении отмечается, что стратегия национальной безопасности ставит ключевыми целями защиту независимости и суверенитета Молдовы и гарантии безопасности всех граждан, создание сильного и уважаемого государства, «вступление в Евросоюз, где гарантирован мир».

Стратегия также включает направления действий для достижения этих целей.

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы европейских стран приняли решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз.

Ранее Молдавия объявила об учениях у границ Приднестровья.