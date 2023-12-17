На Западе раскрыли, что продемонстрировал внешний вид Путина на большой пресс-конференции

Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции продемонстрировало успех российских бойцов в зоне проведения спецоперации на Украине. К такому выводу пришел обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл.

«Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — написал политический аналитик.

По мнению Белла, после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западные лидеры поставили под сомнение умение Киева добиться успеха. Политолог обратил внимание, что на Западе все чаще звучат голоса, что продолжение боевых действий приведет лишь к «потерям среди украинцев».

Журналист телеканала счел неудивительным, что Путин «чувствует себя вдохновленным».

14 декабря Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для РФ. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.