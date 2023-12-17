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Польская комиссия по крушению Ту-154 продолжит работу

Комиссия по крушению Ту-154 продолжит работу до августа 2024 года

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Global Look Press

В Польше решили продолжить работу специальной комиссии, расследовавшей дело об авиакатастрофе самолета Ту-154, в которой погиб бывший президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы в Смоленске Антони Мачеревича, руководитель Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш принял решение о прекращении расследовании незаконно.

Мачеревич подчеркнул, что ни одно из положений, которые упомянул министр, не предусматривает возможность ликвидации комиссии до августа 2024 года.

15 декабря стало известно о расформировании комиссии по расследованию крушения самолета в 2010 году под Смоленском. Об этом заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Перед этим глава канцелярии премьер-министра страны Ян Грабец рассказал, что комиссия фальсифицировала экспертизы американских и европейских специалистов и счел ее работу поражением «во многих измерениях», но прежде всего с точки зрения престижа польского государства.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему в Польше отказались от обвинений в адрес РФ в крушении Ту-154.

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