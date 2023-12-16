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В Раде предложили лишать имущества и гражданства Украины бежавших от мобилизации

Безуглая: в случае невозвращения уклонистов их нужно лишать гражданства Украины

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выдвинула предложение о лишении гражданства тех, кто выехал за пределы страны, уклоняясь от мобилизации, и не вернулся. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возврат, а в случае невозвращения, лишить гражданства / арестовать активы?» — написала Безуглая.

13 декабря нардеп Украины Безуглая заявила о скором рассмотрении Верховной радой законопроекта о мобилизации, который позволит призывать в ряды ВСУ женщин.

16 декабря она уточнила, что на боевые должности женщин будут призывать только по их желанию, а остальным предложат службу в тыловых частях.

В тот же день Безуглая рассказала, что на Украине в скором времени могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет.

Ранее на Украине заявили, что в ВСУ воюет только треть военнослужащих.

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