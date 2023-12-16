В Москву прибыл белорусский премьер

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Москву, чтобы поучаствовать в мероприятиях в рамках заседания Совета глав правительств Союза независимых государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на белорусское правительство.

«Премьер прибыл в Москву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 16 по 18 декабря он примет участие в мероприятиях, которые состоятся в рамках заседания Совета глав правительств СНГ.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что странам Содружества Независимых Государств (СНГ) следует объединить усилия для противодействия деструктивной стратегии «разделяй и властвуй». Он отметил, что стратегия Запада в отношении стран СНГ может быть сформулирована как «разделяй и властвуй».

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что не в интересах Армении прекращать свое членство в объединениях СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Ранее в России заявили, что рассчитывают на приезд Алиева на неформальный саммит СНГ.