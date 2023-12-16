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В США анонсировали расширение расследований из-за антисемитизма в университетах

Сенатор Фокс заявила о расширении расследования из-за антисемитизма в вузах США

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Bonnie Cash/Reuters

Председатель комитета палаты представителей США по образованию Вирджиния Фокс заявила, что расследование в отношении ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института, где были зафиксированы вспышки антисемитизма на фоне конфликта на Ближнем Востоке будут продолжены. Она также уточнила, что расследования будут проведены и в других учебных заведениях, где зафиксированы вспышки антиизраильских настроений, передает The Hill.

«Мы проводим тщательное расследование не только в Гарварде, Университете Пенсильвании и Массачусетском технологическом институте, но и в Колумбии, Корнелле и многих вузах, где прошли антисемитские демонстрации, а администрация [президента США] не отреагировала на них…», — заявила Фокс.

До этого американские конгрессмены потребовали освободить от должностей трех ректоров ведущих вузов за вспышки антисемитизма в учебных заведениях.

74 конгрессмена призывают уволить ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института. Руководителей элитных высших учебных заведений обвиняют в неспособности справляться со вспышками антисемитизма после ряда пропалестинских митингов в кампусах.

По словам членов конгресса, «взрыв антисемитизма» в университетских кампусах стал наглядной демонстрацией «провала университетского руководства», а объяснения педагогов законодатели оценили как «отвратительные».

Ранее губернатор американского штата Вирджиния Гленн Янгкин раскритиковал антиизраильские протесты в студенческих кампусах в США.

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