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Суд обязал экс-адвоката Трампа Джулиани уплатить штраф $148 млн за клевету

CNBC: суд обязал экс-адвоката Трампа Джулиани уплатить штраф $148 млн за клевету

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Carlos Barria/Reuters

Суд обязал бывшего адвоката бывшего президента США ДональдааТрампа Руди Джулиани уплатить штраф $148 млн за клевету на двух сотрудников избирательной комиссии. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Юриста обвиняют в ложных обвинениях в отношении чиновников Руби Фриман и Вандрее Мосс, сделанных в рамках цепочки заявлений, призванных доказать, что Трамп проиграл президентские выборы 2020 года из-за мошенничества с бюллетенями.

Из суммы штрафа $75 млн пойдут в казну в виде штрафа. Еще по $20 млн получит каждый из чиновников в качестве моральной компенсации и еще по $16 млн — за репутационный ущерб.

Наряду с Джулиани судебному преследовани подверглись еще 17 юристов, защищавших интересы Трампа.

До этого Трамп отказался даваться показания в суде по делу о мошенничестве.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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