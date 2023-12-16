Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США признали беспомощность перед Украиной

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ни один американский генерал не поможет Украине

close
100%
Depositphotos

Никакому американскому генералу не хватает квалификации, чтобы помочь Украине. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он сравнил рекомендации американских военнослужащих украинцам с советами престарелого инструктора по вождению из местной школы обучение пилотов Формулы-1 рулению на гоночной машине.

«У них нет квалификации», — констатировал эксперт.

По словам Джонсона, военачальники США со Второй мировой войны не принимали непосредственного участия в вооруженных конфликтах и не имеют практического опыта проведения войсковых операций против соседа-оппонента.

До этого Джонсон говорил, что украинский президент Владимир Зеленский попросил поддержки у шефа Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в случае своего побега с территории Украины.

Ранее в США заявили об «отступлении» Зеленского.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами