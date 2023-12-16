Никакому американскому генералу не хватает квалификации, чтобы помочь Украине. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он сравнил рекомендации американских военнослужащих украинцам с советами престарелого инструктора по вождению из местной школы обучение пилотов Формулы-1 рулению на гоночной машине.

«У них нет квалификации», — констатировал эксперт.

По словам Джонсона, военачальники США со Второй мировой войны не принимали непосредственного участия в вооруженных конфликтах и не имеют практического опыта проведения войсковых операций против соседа-оппонента.

До этого Джонсон говорил, что украинский президент Владимир Зеленский попросил поддержки у шефа Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена в случае своего побега с территории Украины.

Ранее в США заявили об «отступлении» Зеленского.