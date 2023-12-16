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Экс-советник Пентагона призвал США покинуть Ирак

Макгрегор: пребывание военных США в Ирак стало стратегической катастрофой

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Marko Drobnjakovic/AP

Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор призвал США уйти из Ирака, назвав пребывание американских военных в стране стратегической катастрофой.

В своем посте на странице в соцсети X Макгрегор уточнил, что более пяти тысяч американских военнослужащих в настоящее время пребывают на ​​12 или 13 базах в Ираке. Он назвал их «сидячими мишенями».

Полковник задался вопросом, почему США остаются в Ираке спустя 20 лет, неужели для того, чтобы скрыть свой провал в этой стране.

Макгрегор подчеркнул, что американцы создали в Ираке хаос.

20 марта 2003 года США и их союзники начали военную операцию «Иракская свобода» (Iraqi Freedom), направленную на свержение власти диктатора Саддама Хусейна.

В декабре 2003 гола, ровно 20 лет назад, американцам удалось схватить Хусейна. «Газета.Ru» рассказывала, как схема укрытия диктатора стала интернет-мемом, какой трофей получил тогдашний президент США Джордж Буш-младший, а также о других малоизвестных деталях охоты спецназовцев США и агентов ЦРУ на политика.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

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