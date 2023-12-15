Путин заявил о росте числа сдающихся в плен украинских солдат

Президент России Владимир Путин заявил, что число украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время резко увеличилось. Его слова на встрече с лидерами думских фракций передает ТАСС.

«Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал Путин.

Он также указал, что работа по обмену пленными идет.

До этого Минобороны РФ сообщало, что более 80 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен или были захвачены российскими военными в период с 9 по 15 декабря.

15 декабря российское военное ведомство также опубликовало видеозапись с одним из пленных бойцов ВСУ. В ролике украинский военный рассказал, что его батальон понес большие потери на поле боя. Мужчина не исключил, что это произошло из-за снарядного голода.

Ранее Путин назвал число российских военных в зоне СВО.