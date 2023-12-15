Илон Маск двумя знаками охарактеризовал проект военного бюджета США

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост режиссера Робби Старбака в социальной сети Х (бывший Twitter) об утверждении оборонного бюджета США на 2024 год с выделением средств Украине.

Бизнесмен оставил под постом два восклицательных знака.

Так он прокомментировал решение палаты представителей поддержать проект оборонного бюджета объемом в $886 млрд, из которых $800 млн выделено на помощь Киеву. За принятие проекта проголосовало 310 законодателей, против — 118. Для принятия бюджета необходима подпись президента США Джо Байдена.

Документ предполагает ассигнования на оборонные нужды США, увеличенные примерно на 3% по сравнению с показателями прошлого года. Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону Соединенных Штатов принимается конгрессом ежегодно.

14 декабря сообщалось, что бюджет военной структуры НАТО на 2024 год увеличен на 12% по сравнению с 2023 годом, до €2,03 млрд, бюджет политической составляющей организации вырос на 18,2%, до €438,1 млн.

Ранее в Белом доме рассказали об остатках средств для поддержки Украины.